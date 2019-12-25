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Оппозиция Армении предложила Манукяна на пост премьера
Сегодня, 15:30
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matveyvn

Оппозиция Армении предложила Манукяна на пост премьера

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Решение приняли 17 оппозиционных партий.

Оппозиция Армении предложила Вазгена Манукяна на пост премьера. Ранее он уже занимал эту должность.

Решение приняли 17 оппозиционных партий Армении. Об этом рассказал бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

После отставки Пашиняна мы хотим создать переходное правительство.

Артур Ванецян, бывший руководитель Службы национальной безопасности Армении

Подчёркивается, что Манукян возглавит переходное правительство до новых выборов в парламент.

Ранее мы писали, что жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, премьер-министр армении, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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