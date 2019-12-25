В Эчмиадзине хотят знать сведения о судьбах солдат, оказавшихся в районе ожесточенных боев.

Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных. Об этом рассказали журналисты местного издания Sputnik Армения. По данным СМИ, в митингах участвуют активисты из Эчмиадзина. Они добиваются того, чтобы военнослужащие нашли пропавших без вести солдат. Речь идет о людях, находившихся в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Протестующие требуют от военно-политического руководства Армении вернуть пленных и найти без вести пропавших заявление СМИ

Напомним, что многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были переброшены на участок с ожесточенными боями. В результате десятки солдат оказались в окружении. До сих пор об их судьбах ничего неизвестно. Капитан Вооруженных сил Армении Камо Малхасяна рассказал о заверении со стороны главы Минобороны о том, что со 2 декабря начнутся поиски солдат в указанном направлении.

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