Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Силы Баку заняли территорию в ночь на 1 декабря.

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны Баку. По данным ведомства, военные заняли последний из трех регионов, которые они должны были получить согласно трехстороннему соглашению с Москвой и Ереваном.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район пресс-служба Минобороны Азербайджана

Напомним, что ранее вооруженные силы Еревана покинули Агдамский и Кельбаджарский районы. В совместном соглашении говорилось о том, что силы Армении должны уйти с территории до 15 и 20 ноября соответственно. Однако позже срок был скорректирован из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из нагорного Карабаха в Армению.

Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе.

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