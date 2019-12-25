Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе

Участок Лачинского коридора очищен от взрывоопасных предметов.

Минобороны России сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Нагорном Карабахе. По данным представителей оборонного ведомства, миротворцы расчистили от взрывоопасных объектов участок Лачинского коридора. Российские силы обеспечивают безопасный проезд гражданского транспорта и перемещение населения по территории.

Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий пресс-служба Минобороны России

Напомним, что за последние сутки миротворцы смогли восстановить в регионе три опоры линий электропередач, а также почти 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи и два трансформаторные подстанции.

В Степанакерт прибыли более 60 военных медиков из России.

Фото: Минобороны России