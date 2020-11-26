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Миротворцы РФ помогли восстановить работу общественного транспорта в Степанакерте

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Ведутся мероприятия по расчистке дорог общего пользования.

Миротворцы РФ помогли восстановить работу общественного транспорта в Степанакерте. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. По данным чиновников, движение городских маршрутов возобновляется при участии Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Также российские военные помогают населению и властям в расчистке дорог общего пользования и восстановлению объектов социальной инфраструктуры.

В городе восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение, электро- и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома

пресс-служба Минобороны России

Миротворцы контролируют безопасность беженцев при возвращении в жилые дома, а также перемещение местных жителей через линию соприкосновения. Напомним, что основу миротворческих сил в Нагорном Карабахе составляют представители подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: миротворцы, нагорный карабах, общественный транспорт, степанакерт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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