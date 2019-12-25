Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Российский миротворец получил ранение при подрыве мины в Нагорном Карабахе. Об этом вечером 23 ноября сообщили представители Минобороны России.. Чиновники уточнили, что во время поисков погибших в регионе из-за взрыва боеприпаса погиб офицер вооруженных сил Азербайджана. Еще четыре представителя МЧС НКР пострадали.
В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины
Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет"
пресс-служба Минобороны России
На мине подорвалась совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих. В нее входили российские миротворцы, представители Баку, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, международного комитета Красного креста. Специалисты проводили операцию на территории Тертерского района.
Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все