Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ
По его словам, режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения. В северной и южной зонах ответственности РФ ведётся мониторинг.
Ранее мы писали, что российские миротворцы сопроводили еще 1,4 тысяч беженцев в Степанакерт.
Видео: YouTube / Минобороны России
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