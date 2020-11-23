Режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения.

Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

По его словам, режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения. В северной и южной зонах ответственности РФ ведётся мониторинг.

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Видео: YouTube / Минобороны России