  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
115
matveyvn
Код вставки плеера

Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня

0 0

Режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения.

Минобороны России заявило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

По его словам, режим прекращения огня соблюдается на всей линии соприкосновения. В северной и южной зонах ответственности РФ ведётся мониторинг.

Ранее мы писали, что российские миротворцы сопроводили еще 1,4 тысяч беженцев в Степанакерт.

Видео: YouTube / Минобороны России

 

Теги: минобороны, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии