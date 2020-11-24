Минобороны сообщило о ходе разминирования территорий в Карабахе

Миссии проводятся рядом с населенными пунктами.

Минобороны России сообщило о ходе разминирования территорий в Нагорном Карабахе. По данным представителей пресс-службы оборонного ведомства РФ, миротворцы продолжают разминировать участки в своей зоне ответственности.

Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования пресс-служба Минобороны России

В Ведомстве уточнили, что российские миротворцы проводят работы около населенных пунктов и вблизи объектов социальной инфраструктуры. Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы направляются на полигон. Там их подрывают. Те боеприпасы, которые миротворцы не могут эвакуировать, уничтожаются на месте. Также специалисты исследуют позиции для размещения стационарных постов по контролю за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

Глава Красного Креста описал сложность при поиске тел в Карабахе.

Видео: YouTube / Минобороны России