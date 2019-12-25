Глава Красного Креста описал сложность при поиске тел в Карабахе

Петер Маурер рассказал о процессе эксгумации и опознания тел в регионе.

Глава международного комитета Красного Креста описал сложность при поиске тел в Нагорном Карабахе. Об этом руководитель МККК сообщил в интервью журналистам РБК. По словам Петера Маурера, сейчас каждая из сторон конфликта находит погибших исключительно на подконтрольной им территориях. Однако найти трупы военнослужащих на линии соприкосновения - тяжело. На данном участке могут оставаться мины, так как именно там велись бои.

Мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион Петер Маурер, глава МККК

Эксперт рассказал, что Красный Крест имеет практики, которые позволяют поднять тело с "подобающим достоинством", а после - идентифицировать погибшего для передачи родственникам. Если в регионе затянутся работы по эксгумации, то к зиме тела жертв разложатся. Это затруднит опознание военнослужащих. Также процесс разложения может заразить почву.

Маурер добавил, что финансирование комитета увеличилось с 11 млн до 49,4 млн долларов.

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Фото: Минобороны России