На Елагином острове пройдут открытые мастер-классы от Красного Креста

На Елагином острове пройдут мастер-классы от Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.
Специалисты расскажут, как помочь человеку справиться со стрессом, что делать при эмоциональном выгорании, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.
Лекции и мастер-классы проведут 14, 15, 22 и 23 августа в Лектории-мастерской летнего пространства Tele2 Art Space&Co.
Вход на занятия бесплатный. Нужно лишь зарегистрироваться по ссылке.
Ранее мы писали, что в Петербурге 17 августа пройдет настольных игр "Ролевая ярмарка".
Фото: Pxhere
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