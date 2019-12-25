На Елагином острове пройдут открытые мастер-классы от Красного Креста

Вход на занятия бесплатный.

На Елагином острове пройдут мастер-классы от Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

Специалисты расскажут, как помочь человеку справиться со стрессом, что делать при эмоциональном выгорании, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

Лекции и мастер-классы проведут 14, 15, 22 и 23 августа в Лектории-мастерской летнего пространства Tele2 Art Space&Co.

Вход на занятия бесплатный. Нужно лишь зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 августа пройдет настольных игр "Ролевая ярмарка".

Фото: Pxhere