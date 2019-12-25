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На Елагином острове пройдут открытые мастер-классы от Красного Креста
Сегодня, 14:03
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На Елагином острове пройдут открытые мастер-классы от Красного Креста

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Вход на занятия бесплатный. 

На Елагином острове пройдут мастер-классы от Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова. 

Специалисты расскажут, как помочь человеку справиться со стрессом, что  делать при эмоциональном выгорании, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.

Лекции и мастер-классы проведут 14, 15, 22 и 23 августа в Лектории-мастерской летнего пространства Tele2 Art Space&Co.

Вход на занятия бесплатный. Нужно лишь зарегистрироваться  по ссылке.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 августа пройдет настольных игр "Ролевая ярмарка".

Фото: Pxhere

Теги: елагин остров, красный крест
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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