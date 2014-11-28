В Петербурге 17 августа пройдет настольных игр "Ролевая ярмарка"

Фестиваль начнется в 13:00 в сквере перед библиотекой Гоголя.

В субботу, 17 августа, в Петербурге пройдет фестиваль настольных игр "Ролевая ярмарка". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Фестиваль начнется в 13:00 в сквере перед библиотекой Гоголя. На праздник могут прийти все, кто неравнодушен к настольным ролевым играм.

Планируются интересные лекции, мастер-классы, презентации от известных издательств и писателей, конкурсы и игры. Участники получат призы. Кроме того, в день фестиваля будут работать лавки мастеров.

Ранее мы писали, что фестиваль "Хороводы России" пройдет в Петербурге 15 августа.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского