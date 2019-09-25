Фестиваль "Хороводы России" пройдет в Петербурге 15 августа

На фестиваль приедут участники из 100 городов страны.

В четверг, 15 августа, на Дворцовой площади пройдет фестиваль "Хороводы России". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

На фестиваль приедут участники из 100 городов страны. Гости возьмутся за руки, чтобы выразить единство народов России. Начало фестиваля в 17:00. Вход на праздник свободный, в нем могут принять участие все желающие.

Фестивальное движение "Хороводы России" проводит масштабные хороводные акции на крупнейших площадках страны. Фестиваль проводится с 2017 года. В нем приняли участие уже более 70 тыс. человек.

Ранее мы писали, что фестиваль "Чаепитие в Копорье" состоится в Ленобласти.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского