Фестиваль "Чаепитие в Копорье" состоится в Ленобласти

Праздник посвящен местным чайным традициям: гости смогут попробовать чай, узнать о его сборе и полезных свойствах, послушать песни о красоте северной природы и принять участие в "Русских хороводах".

В субботу, 17 августа, в Ленинградской области у стен Копорской крепости состоится фестиваль иван-чая "Чаепитие в Копорье". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Праздник посвящен местным чайным традициям: гости смогут попробовать чай, узнать о его сборе и полезных свойствах, послушать песни о красоте северной природы и принять участие в "Русских хороводах".

Для юных участников подготовлены художественные мастер-классы по тематической раскраске "чайные реки", создание арт-объектов своими руками и участие в подвижных народных играх.

Ранее мы сообщили о том, что естиваль "Друзья Петербурга" пройдет 27-29 сентября.

Фото: Правительство Ленобласти