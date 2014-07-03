Фестиваль "Друзья Петербурга" пройдет 27-29 сентября

Тематика фестиваля этого года отражает концепцию "Грани", символизирующую многообразие города, которое объединяет его историческое наследие и современные тренды.

Группа медиахудожников приступила к созданию произведений для выставки на крупном творческом фестивале "Друзья Петербурга", который пройдет с 27 по 29 сентября.

Как пишет spb.aif.ru, в начале августа в Петербурге проходит Арт-резиденция "Взаимосвязи", в которой участвуют 15 медиахудожников, представляющих как начинающие, так и уже признанные таланты. Событие организовано социальным проектом ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" и Департаментом по работе с сообществами VK.

Представитель компании Елена Давыдова отметила, что уникальный проект в рамках сезона фестиваля "Друзья Петербурга" осуществляется в период завершения масштабных реставрационных работ в Китайском дворце и Зубовском флигеле, а также перед открытием общественных пространств „Лахта Центра". Совместно с историческим контекстом, современное искусство помогает художникам осмыслить прошлое, настоящее и будущее Петербурга.

Тематика фестиваля этого года отражает концепцию "Грани", символизирующую многообразие города, которое объединяет его историческое наследие и современные тренды.

Ранее мы сообщили о том, что первый сезон авторских экскурсий открыт в Летнем саду.

Фото: ПАО "Газпром"