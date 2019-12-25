В Китае рассказали, что ЗПРК российского производства не смогла обнаружить цели противника.

СМИ: Израиль уничтожил 51-й полк ПВО Сирии, оснащенный "Панцирями-С1". Об этом рассказали китайские журналисты из издания Sina. По мнению экспертов, после инцидента, российские ЗРПК стали считаться одними из худших средств противовоздушной обороны. Аналитики уточнили, что ранее комплексы показывали себя с лучшей стороны, но сейчас она продемонстрировали невозможность обнаружить противника и отразить воздушную атаку.

Источники Sina уточнили, что ЦАХАЛ (армия Израиля) одной атакой ликвидировал весь 51-ый полк ПВО Сирии. Единственной системой, которая открыла огонь по самолетам противника, стала иранская BAVAR-373.

В результате авиаудара израильских ВВС 51-й полк сирийских сил ПВО был уничтожен, включая недавно приобретенные системы ближней защиты Панцирь-С1. И многие люди, включая майора и капитана сирийской армии, были убиты в бою публикация Sina

Журналисты Reuters 19 ноября отметили, что Израиль признал, что авиация нанесла крупный воздушный удар по правительственным силам Сирии. В тот же день стало известно о возможной ликвидации в регионе иранского ЗРК "BAVAR-373". несмотря на то, что ПВо открыла огонь, ни одна из ракет противника поражена не была.

СМИ: Армения потеряла в Карабахе 35% своих бронетанковых сил.

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