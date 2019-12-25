СМИ: Армения потеряла в Карабахе 35% своих бронетанковых сил

В Китае рассказали о причинах уничтожения техники Еревана в конфликте с Баку.

Армения потеряла в Карабахе 35% своих бронетанковых сил. Об этом написали журналисты китайского издания Sina. По данным СМИ, в рамках 45-дневного вооруженного конфликта Ереван лишился трети всех боевых машин, артиллерии, грузовиков. Авторы публикации подчеркнули, что этот факт напрямую привел к упадку сухопутных сил страны, а в результате - продвижению азербайджанских военных в регионе. Причиной таких серьезных потерь, по мнению эксперта агентства, является не плохое вооружение, а неумение им пользоваться.

Эффективность любой системы ПВО требует профессиональной подготовки и опыта, а также правильной тактики и стратегии, основанной на характеристиках местности театра военных действий. На некоторых видеозаписях атак видно, что армянские военные разместили ЗРК на земле без прикрытия и маскировки военный эксперт Sina

Специалист добавил, что Армения не должна обвинять Россию в плохом оружии. Еревану следует лучше обучать собственных военнослужащих. В Китае уверены, что РФ занимает первое место по исследованиям и разработкам ракетных систем ПВО.

Армения: в Карабахе были уничтожены 5 российских ЗРК "Тор".

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