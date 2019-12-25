Армения: в Карабахе были уничтожены 5 российских ЗРК "Тор"

В Sina прокомментировали оружие Еревана, которое использовалось против Баку.

Армения: в Нагорном Карабахе были уничтожены 5 российских ЗРК "Тор". Об этом со ссылкой на противовоздушные силы обороны Еревана рассказали журналисты китайского издания Sina. По данным СМИ, военные были оснащены российским вооружением, продемонстрировавшим плохие результаты, а также не обеспечившим армии прикрытие. Это позволило ударным дронам Азербайджана совершать частые и успешные полеты.

В Китае рассказали, что речь идет о новейшей ЗРК "Тор", Данная система ПВО прошла испытания в Сирии. На территории страны комплекс смог ликвидировать турецкие беспилотники Bayraktar TB2, но в Нагорном Карабахе оружие дало сбой. В регионе Баку сообщил лишь о небольших потерях БПЛА.

В китайском издании также раскритиковали работу ЗРК С-300 "Фаворит". По данным журналистов, комплексы пропустили нападения штурмовиков Су-25 сил Азербайджана, а также были уничтожены силами обычных дронов.

Алиев назвал информацию об армянских беженцах из Карабаха недостоверной.

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