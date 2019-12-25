Алиев назвал информацию об армянских беженцах из Карабаха недостоверной

Президент Азербайджана назвал данные Армении лживыми.

Ильхам Алиев назвал информацию об армянских беженцах из Нагорного Карабаха недостоверной. Об этом президент Азербайджана сообщил нации во время своего обращения, которое транслировали местные телеканалы. Политик отметил, что согласно сведений, предоставленных Ереваном, из региона конфликта ушли 90 тысяч человек. По данным Баку, регион покинули не более 45 тысяч армянских беженцев.

Сейчас они озвучивают цифру о том, что якобы Нагорный Карабах покинули 90 тысяч армян. Это ложь. До второй карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и оккупированных территориях жили максимум 60-65 тысяч людей. Откуда мы это узнали? У нас есть оперативная информация. У нас в этом регионе есть источники информации, это одна из причин наших успехов Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что Баку, Ереван и Москва 10 ноября подписали трехстороннее соглашение по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. За режимом прекращения огня в регионе на линии соприкосновения следят российские миротворцы. Азербайджан вернул под свой контроль ряд районов.

Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном.