Ильхам Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном. Об этом президент Азербайджана рассказал в своем видеообращении к нации, которое транслировалось местными телеканалами. По словам политика, в Баку готовы к нормализации отношений с соседним государством, если к власти в Ереване придут "здоровые силы".
Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
По мнению политика, сейчас в Армении наблюдается глубокий внутренний кризис.
Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался позади.
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