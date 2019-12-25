В Азербайджане видят "внутренний кризис" в Армении.

Ильхам Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном. Об этом президент Азербайджана рассказал в своем видеообращении к нации, которое транслировалось местными телеканалами. По словам политика, в Баку готовы к нормализации отношений с соседним государством, если к власти в Ереване придут "здоровые силы".

Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По мнению политика, сейчас в Армении наблюдается глубокий внутренний кризис.

Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался позади.