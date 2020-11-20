Глава Азербайджана заявил, что агдамцы больше не считаются беженцами.

Ильхам Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку. Об этом президент Азербайджана рассказал в своем видеообращении к нации. Заявление политика транслируется на местных телеканалах.

Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы...Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы...Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что Агдамский район был самым заселенным среди территорий, которые затронул Нагорно-Карабахский конфликт. До начала боевых действий там жили 143 тысячи человек. По словам Алиева, власти Азербайджана восстановят район. Для этого будет сформирован генеральный план. Эксперты реализуют инфраструктурные проекты, административные здания, социальные объекты, а также восстановят дороги.

Напомним, что принадлежность территории Ереван и Баку оспаривали с 1998 года, когда НКР объявила о своем выходе из Азербайджанской ССР. Утром 10 ноября 2020 года район вернулся под контроль Баку в рамках трехсторонних соглашений, в котором приняла участие Москва.

Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома.

Видео: YouTube / SƏS TV