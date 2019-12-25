Ввод войск Баку предусмотрен трехсторонним соглашением с РФ и Арменией.

Азербайджанская армия вошла в Агдамский район утром 20 ноября. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны Баку.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район пресс-служба Минобороны Азербайджана

Напомним, что Агдамский район является административной составляющей Азербайджана. С июля 1993 года большая часть этой территории перешла под управления самопровозглашенной непризнанной республики Нагорный Карабах. Впоследствии район вошел в состав Аскеранского района НКР.

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