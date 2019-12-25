Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома

Помимо домов жители сжигают другие постройки.

Жители перешедших Азербайджану Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов Нагорного Карабаха сжигают собственные дома. Соответствующие видеоролики появились в социальных сетях.

Помимо домов жители сжигают другие постройки — например, маназины.

По соглашению Армении, Азербайджана и России Агдамский район должны вернуть Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря.

Ранее мы публиковали подробный материал "О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан".

Фото: pixabay.com