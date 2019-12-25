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Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома
Сегодня, 11:44
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matveyvn

Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома

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Помимо домов жители сжигают другие постройки.

Жители перешедших Азербайджану Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов Нагорного Карабаха сжигают собственные дома. Соответствующие видеоролики появились в социальных сетях.

Помимо домов жители сжигают другие постройки — например, маназины.

По соглашению Армении, Азербайджана и России Агдамский район должны вернуть Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский район — до 1 декабря.

Ранее мы публиковали подробный материал "О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан".

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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