Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался позади

Президент Азербайджана выступил с обращением к нации.

Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе остался позади. Об этом президент Азербайджана сообщил жителям страны в рамках видеообращения, которое транслировалось местными телеканалами.

Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что российский и азербайджанский лидеры, а также премьер-министр Армении 10 ноября подписали трехстороннее соглашение по немедленному прекращению боевых действий в регионе конфликта. Баку и Ереван обмениваются пленными, их военные остаются на занятых позициях, а также ряд районов переходит под контроль Баку. Вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.

Видео: YouTube / SƏS TV