Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать Карабах

Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать самопровозглашенный Нагорный Карабах во время последнего вооруженного конфликта. Об этом Серж Саргсян сообщил журналистам издания "Sputnik Армения"
Во время войны у Еревана было моральное право заявить об этом и уже официально помогать Арцаху во всем
Серж Саргсян, экс-глава Армении
Политик уточнил, что все то, что произошло в НКР, стало итогом невежества руководства страны или предательства чиновников. Он призвал провести расследование. По мнению Саргсяна, такое расследование невозможно организовать при существующей власти.
Напомним, что в 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Под контролем Баку территория находилась со времен СССР. Из-за этого начались военные действия. В 1994 году Ереван, Баку и непризнанная НКР заключили перемирие, которое периодически нарушалось.
Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все