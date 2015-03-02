Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать Карабах

Серж Саргсян призвал провести в Армении расследование.

Бывший президент Армении заявил об упущенной возможности признать самопровозглашенный Нагорный Карабах во время последнего вооруженного конфликта. Об этом Серж Саргсян сообщил журналистам издания "Sputnik Армения"

Во время войны у Еревана было моральное право заявить об этом и уже официально помогать Арцаху во всем Серж Саргсян, экс-глава Армении

Политик уточнил, что все то, что произошло в НКР, стало итогом невежества руководства страны или предательства чиновников. Он призвал провести расследование. По мнению Саргсяна, такое расследование невозможно организовать при существующей власти.

Напомним, что в 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Под контролем Баку территория находилась со времен СССР. Из-за этого начались военные действия. В 1994 году Ереван, Баку и непризнанная НКР заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе.

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