Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе

Роберт Кочарян рассказал, что Азербайджан давно планировал информационную атаку.

Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью журналистам издания Sputnik Армения рассказал Роберт Кочарян. Фрагмент заявления политика опубликован в Telegram-канале СМИ. По мнению гостя программы, что боевые действия начинаются только тогда, когда противник уверен в собственной победе. По словам эксперта, в Баку давно планировали информационную атаку на регион конфликта, как и саму войну. Однако такого развития событий Армения могла не допустить.

Будь я у власти, я просто уверен, что войны не было бы. А если бы она была, то это была бы тотальная мобилизация и концентрация ресурсов до такой степени, что враг был бы несомненно остановлен Роберт Кочарян, бывший президент Армении

Напомним, что в конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились вооруженные действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта, в котором участвовали Азербайджан и Армения. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и военнослужащих. После нескольких попыток заключить перемирие, стороны смогли договориться только в ночь на 10 ноября при участии России.

Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения