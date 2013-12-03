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Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией

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Роберт Кочарян считает, что мир переходит к региональной интеграции.

Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Об этом в интервью с журналистами Sputnik Армения сообщил бывший президент страны Роберт Кочарян. Фрагмент с отрывком речи политика опубликован в Telegram-канале СМИ. По мнению спикера, полноценная интеграция с Москвой даст Еревану множество преимуществ, которые касаются геополитики.

Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас

Роберт Кочарян, экс-президент Армении

Гость программы отметил, что  настоящее время в мире наблюдается регионализация, а глобальные процессы сменяются региональными интеграционными. В связи с этим политик предлагает Армении серьезнее подойти к сотрудничеству с Россией.

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения

Теги: армения, роберт кочарян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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