Кочарян: Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией

Роберт Кочарян считает, что мир переходит к региональной интеграции.

Армении стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Об этом в интервью с журналистами Sputnik Армения сообщил бывший президент страны Роберт Кочарян. Фрагмент с отрывком речи политика опубликован в Telegram-канале СМИ. По мнению спикера, полноценная интеграция с Москвой даст Еревану множество преимуществ, которые касаются геополитики.

Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас Роберт Кочарян, экс-президент Армении

Гость программы отметил, что настоящее время в мире наблюдается регионализация, а глобальные процессы сменяются региональными интеграционными. В связи с этим политик предлагает Армении серьезнее подойти к сотрудничеству с Россией.

Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения