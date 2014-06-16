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Заместителя главы генштаба уволили в Армении
Сегодня, 8:54
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matveyvn

Заместителя главы генштаба уволили в Армении

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Решение связано с тем, что Хачатрян высмеял слова Пашиняна.

Заместителя главы генштаба Армении Тирана Хачатряна уволили по решению президента страны Армена Саркисяна. Соответствующее предложение вынес премьер-министр страны Никол Пашинян.

Тиран Хачатрян отправлен в отставку с поста первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.

цитата из официального приказа президента Армении

Армянские СМИ сообщают, что решение связано с тем, что Хачатрян высмеял слова Пашиняна о том, что российские "Искандеры" не разорвались во время боёв в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов "Искандер" Арменией.

Фото: pixabay.com

Теги: армения, генштаб армении, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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