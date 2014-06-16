Заместителя главы генштаба уволили в Армении

Заместителя главы генштаба Армении Тирана Хачатряна уволили по решению президента страны Армена Саркисяна. Соответствующее предложение вынес премьер-министр страны Никол Пашинян.
Тиран Хачатрян отправлен в отставку с поста первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.
цитата из официального приказа президента Армении
Армянские СМИ сообщают, что решение связано с тем, что Хачатрян высмеял слова Пашиняна о том, что российские "Искандеры" не разорвались во время боёв в Нагорном Карабахе.
Ранее Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов "Искандер" Арменией.
Фото: pixabay.com
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