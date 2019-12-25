Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС

Никол Пашинян сделал соответствующее заявление на Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генерального штаба Вооруженных сил страны. Об этом глава местного правительства рассказал подписчикам в рамках видеообращения, которое транслировалось на его личной странице на Facebook.

Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что Генштабом Еревана руководит генерал-полковник Оник Гаспарян. Ранее он вместе с 40 высокопоставленными чиновниками потребовал отставки главы правительства. По мнению Никола Пашиняна, такое заявление является попыткой военного переворота в Армении.