Местные СМИ пишут, что авиация проводит тренировочные полёты над Ереваном.

Истребители Су-30 появились в небе над Ереваном 25 февраля с аплодисментами. Об этом пишет телеграм-канал WarGonzo.

Отмечается, что пролёт истребителей случился после во время протестных акций, которые спровоцировал Генштаб ВС Армении. Его глава призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

Местные СМИ пишут, что авиация проводит тренировочные полёты над Ереваном.

Люди на улицах скандируют "Пашинян, уходи!".

Ранее Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Видео: Telegram/Военный обозреватель