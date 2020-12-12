Истребители Су-30 появились в небе над Ереваном 25 февраля с аплодисментами. Об этом пишет телеграм-канал WarGonzo.
Отмечается, что пролёт истребителей случился после во время протестных акций, которые спровоцировал Генштаб ВС Армении. Его глава призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.
Местные СМИ пишут, что авиация проводит тренировочные полёты над Ереваном.
Люди на улицах скандируют "Пашинян, уходи!".
Ранее Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Видео: Telegram/Военный обозреватель
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