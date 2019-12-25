Баку включен в механизм COVAX.

Азербайджан подписал контракт на 4 млн доз китайской вакцины "Коронавак". Об этом на пресс-конференции иностранным журналистам сообщил глава страны Ильхам Алиев. Политик напомнил, что Баку с самого начала подключился к международному механизму COVAX, по которому должны получить препараты для профилактики COVID-19 от компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Что касается вакцины "Коронавак", то 4 миллиона доз законтрактованы, и уже ежедневно мне докладывают, что порядка 15-20 тысяч граждан вакцинируются. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Глава Азербайджана уточнил, что российские компании являются дистрибьюторами вакцины AstraZeneca на постсоветском пространства, а также вакцины российского производства "Спутник V". Эти вакцины также должны поступить на территорию страны.

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

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