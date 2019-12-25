Воздушная гавань в Физули может начать работу осенью 2021 года.

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе. Об этом президент государства сообщил в интервью иностранным СМИ. По словам Ильхама Алиева, Баку занимается созданием воздушной гавани в Физулинском районе.

Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик уточнил, что если все работы будут вестись по плану, то международный аэропорт начнет свою работу уже ранней осенью текущего года.

Алиев заявил, что Пашинян привел Армению в бездну и разруху.

Фото: президент Алиев