Кремль не смог ответить по поводу обломков "Искандера" в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какой-либо информацией азербайджанских военнослужащих об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет от комплекса "Искандер". Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам представителя Минобороны России, "Искандеры" не применялись в течение карабахского конфликта.
По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, что 2 апреля начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Азербайджана Идрис Исмайлов заявил об обнаружении обломков двух ракет от ракетного комплекса "Искандер" в городе Шуша. Сами обломки нашли еще 15 марта.
Ранее в Армении заявили, что данные об "Искандерах" не подлежат разглашению.
Фото: Минобороны Азербайджана
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