Кремль не смог ответить по поводу обломков "Искандера" в Карабахе

Минобороны ранее заявляло, что ракеты не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какой-либо информацией азербайджанских военнослужащих об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет от комплекса "Искандер". Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Минобороны России, "Искандеры" не применялись в течение карабахского конфликта.

По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что 2 апреля начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Азербайджана Идрис Исмайлов заявил об обнаружении обломков двух ракет от ракетного комплекса "Искандер" в городе Шуша. Сами обломки нашли еще 15 марта.

Ранее в Армении заявили, что данные об "Искандерах" не подлежат разглашению.

Фото: Минобороны Азербайджана