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Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные

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Президент Азербайджана принял у себя Алексея Оверчука.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные. Такие сведения политик российскому представителю. Глава страны принял в Баку заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

В Баку напомнили, что успешно проводятся трехсторонние рабочие встречи под контролем вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Алиев заметил, что стороны ведут интенсивные консультации. На данный ммоент принято решение о разблокировке транспортных и экономических региональных связей.

В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракет "Искандер".

Видео: YouTube / AZTV

Теги: азербайджан, алексей оверчук, ильхам алиев, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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