Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные. Такие сведения политик российскому представителю. Глава страны принял в Баку заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.
Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
В Баку напомнили, что успешно проводятся трехсторонние рабочие встречи под контролем вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Алиев заметил, что стороны ведут интенсивные консультации. На данный ммоент принято решение о разблокировке транспортных и экономических региональных связей.
В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракет "Искандер".
Видео: YouTube / AZTV
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