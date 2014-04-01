Президент Азербайджана принял у себя Алексея Оверчука.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные. Такие сведения политик российскому представителю. Глава страны принял в Баку заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

В Баку напомнили, что успешно проводятся трехсторонние рабочие встречи под контролем вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Алиев заметил, что стороны ведут интенсивные консультации. На данный ммоент принято решение о разблокировке транспортных и экономических региональных связей.

В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракет "Искандер".

Видео: YouTube / AZTV