В Кремле оценили провокационные слова главы Airbus Рене Обермана.

Калининградская область является неотъемлемой частью России, поэтому все необходимое для защиты региона будет сделано федеральными властями. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 ноября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля отреагировал на просьбу СМИ оценить слова главы компании Airbus Рене Обермана. Иностранный в ходе выступления на Берлинской конференции по безопасности назвал "ахиллесовой пятой" присутствие комплексов "Инскандер-М" на территории в Калининградской области и гипотетическое размещение данного оружия в Белоруссии. Предприниматель призвал европейские страны выработать совместную доктрину по сдерживанию. В рамках документа союзники могут разработать планы по тому, как не допустить размещения российского ядерного тактического вооружения у собственных рубежей.

На фоне происходящего и на фоне доминирующих в Европе настроений, разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности, стабильности, предсказуемости и сегодня, и завтра. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

