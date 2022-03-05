Калининградская область является неотъемлемой частью России, поэтому все необходимое для защиты региона будет сделано федеральными властями. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 ноября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля отреагировал на просьбу СМИ оценить слова главы компании Airbus Рене Обермана. Иностранный в ходе выступления на Берлинской конференции по безопасности назвал "ахиллесовой пятой" присутствие комплексов "Инскандер-М" на территории в Калининградской области и гипотетическое размещение данного оружия в Белоруссии. Предприниматель призвал европейские страны выработать совместную доктрину по сдерживанию. В рамках документа союзники могут разработать планы по тому, как не допустить размещения российского ядерного тактического вооружения у собственных рубежей.
На фоне происходящего и на фоне доминирующих в Европе настроений, разумеется, Российская Федерация делает все необходимое для обеспечения своей безопасности, стабильности, предсказуемости и сегодня, и завтра.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
