Сегодня, 14:01
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании

В Кремле оценили публикацию в Axios о "секретном общении".

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса по сравнению с достигнутыми российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске в городе Анкоридже.  Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 ноября сделал пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков.  Таким образом пресс-секретарь отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать недавние западные публикации на эту тему. В том числе новостной портал  Axios сообщил о неких секретных "консультациях" между РФ и США по плану урегулирования регионального конфликта.

Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить. Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Контакты Зеленского и Уиткоффа в Стамбуле пройдут без российского участия.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

