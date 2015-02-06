Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании

В Кремле оценили публикацию в Axios о "секретном общении".

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса по сравнению с достигнутыми российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске в городе Анкоридже. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 ноября сделал пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать недавние западные публикации на эту тему. В том числе новостной портал Axios сообщил о неких секретных "консультациях" между РФ и США по плану урегулирования регионального конфликта.

Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить. Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ