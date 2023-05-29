В Кремле заметили, что переговорная делегация из России сегодня не работает в Турции.

В Москве рассказали о том, что российская сторона не участвует в переговорах с Украиной, которые состоятся в Турции 19 ноября. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга сделал пресс-секретарь администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию с официальным визитом для "активизации переговоров" по мирному урегулированию конфликта с Россией. По словам иностранного политика, делегация представит международным партнерам из стран коллективного Запада "наработанные решения"ю Также украинские власти хотят возобновить обмены и возвращение военнопленных домой. Однако лидер страны не уточнил, с кем он намерен вести переговоры в Стамбуле, а также содержание подготовленных сообщений. Новостное агентство The Reuters со ссылкой на собственный турецкий источник, сообщило, что специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Владимиром Зеленским.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ