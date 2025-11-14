В Кремле уверены, что для граждан никакого дискомфорта нет.

"Период охлаждения" для SIM-карт после возвращения из-за рубежа необходим для обеспечения безопасности. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 14 ноября сделал пресс-секретарь администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что считают беспочвенной общественную дискуссию в отношении тестирования временной блокировки сим-карт абонентов, приехали вернулись из-за границы.

Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла. Это дискуссия абсолютно беспочвенная. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что мобильные операторы тестируют 24-часовой период охлаждения для SIM-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа. По информации от министерства по цифровому развитию, данная мера необходима федеральным властям для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Компании сотовой связи должны подтвердить, что сим-карта используется конкретным человеком, а не встроена в БПЛА. Мобильный интернет и SMS на ней будут временно недоступны.

Запад понимает, что выделяемые Киеву деньги разворовываются, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ