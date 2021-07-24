Коллективный Запад все лучше начинает осознавать, что денежные средства, выделяемые украинским властям, реальности разворовываются киевским режимом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 ноября сделал пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле отреагировали на вопрос СМИ о том, обратили ли внимание власти в Москве на недавний коррупционный скандал, возникший на территории соседнего государства. Дмитрий Песков положительно ответил на вопрос. Он полагает, что проблему заметили также политические лидеры европейского региона, а также американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, так как именно эти страны считаются активными донорами для ВСУ.
Эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом. Это очевидно совершенно. Все больше и больше людей это понимают.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
