В Кремле оценили коррупционный скандал на Украине в сфере энергетики.

Коллективный Запад все лучше начинает осознавать, что денежные средства, выделяемые украинским властям, реальности разворовываются киевским режимом. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 ноября сделал пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле отреагировали на вопрос СМИ о том, обратили ли внимание власти в Москве на недавний коррупционный скандал, возникший на территории соседнего государства. Дмитрий Песков положительно ответил на вопрос. Он полагает, что проблему заметили также политические лидеры европейского региона, а также американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, так как именно эти страны считаются активными донорами для ВСУ.

Эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом. Это очевидно совершенно. Все больше и больше людей это понимают. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Песков: сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ