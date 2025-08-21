Павел Фельдман напомнил о готовности России применять "Искандеры" на Украине.

Из международных союзников киевского режима по "коалиции желающих", которая насчитывает в себе 30 стран, только восемь из них изъявили желание реально отправить на украинскую территорию собственных военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности и только после достижения режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "360.ru" кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Эксперт пояснил, что ни одно государство мира не решится подставить своих бойцов под удар и сделать из них "контингент смертников".

То есть тогда, когда эти самые военные будут там в безопасности. Пока идут активные боевые действия, ни одно европейское государство на это не решится, поскольку этот контингент станет контингентом смертников. Это будет законная цель для российских "Искандеров". Павел Фельдман, профессор

Специалист пояснил, что российские войска периодически берут в плен британских военнослужащих из регулярной армии, которые работают в поддержку Украины инструкторами, а также иностранных наемников, добровольцев, сотрудников специальных служб.

