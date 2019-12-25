Депутат местного законодательного органа сообщил том, что Берн не понимает, чего добивается Вашингтон.

Национальное правительство Швейцарии "в шоке" от решения американского президента-республиканца Дональда Трампа обложить местный экспорт пошлиной в размере 39 процентов. Соответствующее заявление сделала иностранная газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского депутата. Парламентарий заметил, что власти не знают, что от них хотят коллеги из Вашингтона, поэтому кабинет министров Берна находится "в состоянии шока". В СМИ указали, что правительство конфедерации ранее заявило о том, что шаг со стороны американской администрации вызывает "глубокое сожаление". Авторы статьи в FT обращают внимание аудитории, что пошлины, о введении которых было объявлено 1 августа, что совпало с национальным праздником - днем основания Швейцарии. Тарифы оказались даже выше, чем Дональд Трамп анонсировал до этого. Под особый удар попала швейцарская фармацевтическая промышленность.

Первоначальный 31% тариф в отношении Швейцарии был рассчитан на основе показателя позапрошлого года. Саймон Эвенетт профессор бизнес-школы IMD в Лозанне

Эксперт заметил, что причиной такиз тарифов от Белого дома может являться резкий порфицит Швейцарии в торговых отношениях с США в прошлом году (пост для Берна составил 56 процентов по сравнению с 2023 годом).

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