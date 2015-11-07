Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Президент России Владимир Путин утвердил новые госпошлины для автомобилистов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Отмечается, что будут увеличены около 1,5 десятков сборов, имеющих отношение к автомобилистам. В их число вошли пошлины за получение ПТС (с 800 до 1,2 тыс. рублей) и внесение изменений в выданный ранее паспорт (с 350 до 525 рублей).

Также увеличится стоимость выдачи водительского удостоверения. За права старого образца необходимо будет заплатить 4 тыс. рублей. Цена за права нового образца составит 6 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv