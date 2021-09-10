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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

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Глава государства подчеркнул, что считает Сисулита близким другом его страны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сасулит начали переговоры в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале переговоров Путин поприветствовал своего коллегу, который приехал в столицу России с официальным визитом. Он подчеркнул, что считает Сисулита близким другом его страны. Ожидается, что на переговорах президенты обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесии.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, лаос, переговоры, президент россии, тхонглун сасулит
Категории: Лента новостей, Новости России,

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