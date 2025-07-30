Темрезов доложил президенту о результатах социально-экономического развития региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Темрезов доложил о результатах социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено туристическому сектору и строительству аэропорта в горном курорте Архыз. По словам главы Карачаево-Черкессии, полноценный запуск аэропорта состоится в 2029 году.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Сбербанка.

Видео: kremlin.ru