Греф высказался об итогах работы банка за прошлый год и его текущей деятельности.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Греф высказался об итогах работы банка за прошлый год и его текущей деятельности. Также в ходе встречи была затронута тема ипотечного кредитования. Глава государства подчеркнул, что банки при выдаче ипотеки не должны усугублять ситуацию и вводить элементы, связанные с дополнительными тратами.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Ставропольского края.

Видео: kremlin.ru