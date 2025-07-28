Путин провел встречу с губернатором Ставропольского края

На встрече с главой государства Владимиров доложил о социально-экономической ситуации в регионе.

Президент провёл рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Владимиров доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Он уделил особое внимание открытию новых учебных заведений и детских садов в Ставропольском крае. По словам главы региона, в Пятигорске и Ставрополе построят две школы на 1,5 тыс. человек. Кроме того, в нынешнем году отремонтировали 16 школ и четыре детских сада.

Ранее Песков переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота".

Видео: kremlin.ru