Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота". Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали новость об отмене 42 рейсов компании "Аэрофлот" из-за сбоя в работе информационных систем. Песков отметил, что власти читают в общем доступе информацию об этом. Он подчеркнул, что эта информация "достаточно тревожна".
В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае.
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