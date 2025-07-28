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Песков переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота"

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Он подчеркнул, что эта информация "достаточно тревожна".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота". Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали новость об отмене 42 рейсов компании "Аэрофлот" из-за сбоя в работе информационных систем. Песков отметил, что власти читают в общем доступе информацию об этом. Он подчеркнул, что эта информация "достаточно тревожна".

В прикладном плане, конечно же, нужно обращаться в правительство, в министерство транспорта, в саму компанию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: аэрофлот, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сбои
Категории: Лента новостей, Новости России,

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