Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае

В Кремле рассказали о планах главы государства на поездку в КНР.

Если американский президент-республиканец Дональд Трамп примет решение посетить Китай, когда там будет российский лидер Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 28 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы заметил, что пока что никаких конкретных наработок и действий по подготовке мероприятия на высшем уровне Кремлем не ведется.

Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай - ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государства окажутся в одном городе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что парад ВМФ в Петербурге отменен из соображений безопасности.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ