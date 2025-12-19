Европейские политические элиты в рамках Экономического форума в швейцарском городе Давосе попытаются изменить позицию американского президента-республиканца Дональда Трампа по Украине. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Москва видит, что международные союзники киевского режима анонсировал ряд встреч в рамках мероприятия. Россия уверена, что на них политики будут пытаться сбивать лидера Белого дома к подходам, которые на текущий момент "В Давосе сегодня-завтра анонсированы какие-то встречи, где опять будут сбивать президента Трампа на подходы, которые уже полностью дискредитировали себя и провалились.

Мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить Соединенные штаты с этой позиции и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия не позволит снова перевооружить киевский режим, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России