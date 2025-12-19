Сергей Лавров рассказал об истерике Владимира Зеленского по перемирию.

Российское руководство не позволит коллективному Западу снова перевооружить киевский режим. Россия не позволит снова перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и наброситься на Москву. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Таким образом чиновник отметил, что Владимир Зеленский вместе с международными союзниками из Европы стремятся заставить вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе навязать собственную идею о перемирии на Украине.

Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России