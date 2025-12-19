МИД России подтвердил публикацию The New York Times.

В Москве подтвердили публикацию иностранной газеты The New York Times о том, что американский государственный секретарь Марко Рубио на переговорах с российской стороной в Эр-Рияде в феврале 2025 года цитировал кинокартину "Крестный отец". Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник прокомментировал публикацию издания о том, что Марко Рубио включил "режим любителя кино" и процитировал фильм. Речь идет о сцене с Вито Корлеоне, где мужчина говорит сыну: "Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины". Далее дипломат из США добавил, что "ядерные державы должны общаться друг с другом".

Такой разговор действительно был.... Затем он сказал следующее: "Но когда эти национальные интересы у таких стран, как Россия и США, не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в конфронтацию горячую". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров уверен, что внешняя политика США при президенте-республиканце Дональде Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом. При этом Кремль прекрасно понимает, что интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать, поэтому не стоит ждать друг от друга понимания на 100 процентов. Однако в случаях, когда интересы совпадают, будет грубейшей ошибкой не воспользоваться этим для того, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономической сфере, торговых отношениях, инвестициях и прочем.

Фото и видео: МИД России